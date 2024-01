Acionado mecanismo para proteger acordo assinado com fundo

Marco Galinha falava na comissão parlamentar de Cultura, comunicação, Juventude e Desporto, numa audição no âmbito do requerimento do Bloco Esquerda (BE) sobre a situação na Global Media Group (GMG).

"O fundo recebeu cartas minhas, está a ser ou vai ser ou está neste momento a ser acionado mecanismos para proteger o que foi assinado" disse o gestor aos deputados, sem adiantar mais pormenores.

Marco Galinha reiterou a necessidade de um "sistema público de apoio" como "extremamente importante" para ajudar os media e considerou que "há várias formas de ajudar" o setor, nomeadamente em sede de IRS.