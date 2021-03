Acionista do Haitong Bank aumenta lucros em 14% para 1.400 ME em 2020

Em comunicado enviado às redações, a Haitong Securities, que detém o banco que sucedeu ao BES Investimento, assinala que registou um "resultado líquido de RMB [renmimbi] 10,9 mil milhões (1,4 mil milhões de euros) em 2020, que compara com RMB 9,5 mil milhões (1,2 mil milhões de euros) em 2019".

"O resultado antes de impostos atingiu os RMB 15,8 mil milhões (2,0 mil milhões de euros), um crescimento de 14,6% face ao ano anterior", pode ler-se no comunicado relativo aos resultados hoje anunciados.

O acionista do Haitong Bank destaca que "as receitas totais foram de RMB 38,2 mil milhões (4,7 mil milhões de euros), o que representa um crescimento homólogo de +9,5%, beneficiando do bom desempenho dos principais mercados bolsistas e das atividades de `trading`, bem como do aumento do volume de transações".

Apesar da pandemia de covid-19, "que levou a oscilações no desempenho dos mercados de valores mobiliários em Xangai e Shenzhen" no ano passado, a Haitong Securities registou "uma tendência positiva e um aumento homólogo dos volumes transacionados", com o índice compósito de Xangai a valorizar-se em 14% e o de Shenzhen 39%.

"O Grupo Haitong manteve um desempenho operacional estável em todas as suas linhas de negócio, com uma sólida estrutura de ativos e um forte nível de liquidez. No final de 2020, os Ativos Totais atingiram RMB 694 mil milhões (86,5 mil milhões de euros), o que representa um crescimento homólogo de 8,9%", pode ainda ler-se no comunicado.

Em agosto de 2020, a Haitong Securities aumentou o seu capital em 2,4 mil milhões de euros, através da colocação privada de ações.

A Haitong Securities é uma empresa cotada nas Bolsas de Shangai e Hong Kong, com uma capitalização bolsista de RMB 135,6 mil milhões, equivalente a 17,4 mil milhões de euros.