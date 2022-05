Acionistas da Martifer aprovam autorização para emissão de 40 ME em obrigações

Assim, a AG, "reunida na sede social no dia 25 de maio de 2022, com a participação de 80,72 % da totalidade do seu capital social", aprovou todas a propostas, incluindo "a autorização a conceder pela Assembleia Geral da Sociedade para a emissão de um ou mais empréstimos obrigacionistas, em euros ou noutra divisa, até ao montante global de 40.000.000,00 de euros".

Os detentores de participações na Martifer deram ainda luz verde ao "relatório único de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2021" e à proposta de "aplicação de resultados do exercício de 2021", para resultados transitados.

Foi ainda realizada a "apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade" e eleito o revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, para exercerem funções durante o biénio 2022-2023".

A Martifer registou lucros atribuíveis ao grupo de 11,3 milhões de euros em 2021, um crescimento de 79% em relação a 2020, quando obteve 6,3 milhões de euros, de acordo com um comunicado divulgado em março.