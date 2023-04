Acionistas da Mota-Engil aprovaram dividendo de 10,023 cêntimos

Num comunicado, a empresa disse que foram "aprovados todos os pontos da agenda", sendo que "na assembleia-geral estiveram presentes representantes de 75,87% do capital social da empresa, tendo todos os pontos sido aprovados por votações favoráveis superiores a 99,41% dos votos emitidos na assembleia".

A empresa destacou a aprovação, "por unanimidade, do ponto relativo à apreciação do relatório e contas consolidado do exercício de 2022, bem como à distribuição de um dividendo no valor de 10,023 cêntimos por ação".

O grupo destacou que na assembleia-geral "foram aprovados o relatório sobre as práticas de governo societário, a proposta de aplicação dos resultados e a recondução, para mais um mandato, dos membros do Conselho Fiscal e da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que integra a Fiscalização da Sociedade".

O grupo Mota-Engil obteve um lucro de 41 milhões de euros em 2022, um aumento de 69% face ao período homólogo, segundo adiantou no dia 01 de março.

Os resultados de 2022 foram influenciados por um período marcado pelo crescimento de 47% da atividade "para um patamar inédito de faturação de 3,8 mil milhões de euros, valor previsto de ser alcançado no Plano Estratégico em vigor apenas em 2026".