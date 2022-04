Acionistas da Mota-Engil votam em 06 de maio autorização para emitir 400 ME em dívida

No documento, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que um dos pontos a votar é a "autorização a conceder pela assembleia-geral da Sociedade para a emissão de um ou mais empréstimos obrigacionistas, em euros ou noutra divisa, até ao montante global de 400.000.000 de euros".

Na reunião magna serão ainda discutidos os documentos referentes aos resultados de 2021 e a proposta de dividendos, que a empresa já tinha divulgado, no dia 07 de abril.

Assim, o Conselho de Administração propõe a distribuição, para reserva legal, "de 5% do resultado líquido do exercício, no valor de 2.117.049 euros e um cêntimo", "para distribuição imediata aos acionistas, 5,175 cêntimos de euro por ação, cativos de impostos, no valor global de 15.875.655 euros e 41 cêntimos" para "reservas livres, o remanescente, no valor de 24.348.275 euros e 74 cêntimos".

Em caso de aprovação da proposta de aplicação de resultados, o Conselho de Administração propõe em segundo lugar, à assembleia-geral anual, que seja deliberada "uma distribuição adicional dos lucros do exercício aos acionistas de 1,725 cêntimos de euro por ação, cativos de impostos, no valor global de 5.291.885 euros e 14 cêntimos".

"Esta distribuição adicional fica sujeita à condição de o resultado líquido consolidado atribuível ao grupo, a verificar no final do primeiro semestre de 2022, ser superior a 50% do resultado líquido consolidado atribuível ao grupo verificado no ano de 2021, isto é ser superior a 10.820,5 milhares de euros", indicou.

A assembleia-geral da Mota-Engil irá ainda "discutir e deliberar sobre a eleição, para o mandato em curso, correspondente ao triénio dois mil e vinte e um /dois mil e vinte e três (2021/2023), de um novo membro para o Conselho de Administração da Sociedade", revelou, entre outros assuntos.