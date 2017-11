Acionistas da REN vão acompanhar aumento de capital, cerca de 35% já está comprometido - Rodrigo Costa

Lusa17 Nov, 2017, 21:48 | Economia

"Há vários acionistas que vão acompanhar o aumento de capital, cerca de 35% está comprometido", afirmou.

Rodrigo Costa adiantou que existem "muitos acionistas que também vão acompanhar o aumento", apesar de ainda não terem comunicado à REN a sua decisão.

"Acreditamos que será um processo bastante simples, é uma iniciativa importante e muitíssimo bem planeada, portanto estamos confiantes que irá correr tudo bem", concluiu.

No dia 13 de novembro a REN anunciou um aumento de capital de 250 milhões de euros, fixando o preço de subscrição em 1,877 euros.

"O preço de subscrição foi fixado em 1,877 euros por cada ação [...], representa um desconto de aproximadamente 25% face ao preço teórico ajustado ex-`rights` (theoretical ex-rights price) calculado com base no preço de fecho das ações REN na Euronext Lisbon em 10 de novembro de 2017?, divulgou a empresa, na altura.

A REN adiantou ainda que prevê dar início a esta oferta "no mais breve prazo possível", após aprovação do respetivo prospeto pela CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) e a publicação deste e do aviso para o exercício de direitos de subscrição, nos termos legais.