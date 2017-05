Acionistas da Semapa repõem período anual de prestação de contas

Lusa 25 Mai, 2017, 16:43 | Economia

Em comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Semapa informa que os acionistas presentes na reunião magna anual aprovaram a proposta do Conselho de Administração "no sentido de revogar a deliberação da assembleia-geral de 30 de dezembro de 2016, passando novamente o período anual de prestação de contas da sociedade a decorrer entre o dia 01 de janeiro e o dia 31 de dezembro de cada ano, com a consequente alteração dos estatutos da sociedade".

Ainda "esclarecido" foi "que o exercício económico em curso se iniciou no dia 01 de janeiro de 2017 e tem o seu termo no dia 31 de dezembro de 2017".

Em 30 de dezembro passado os acionistas da Semapa tinham deliberado alterar o período anual de prestação de contas para entre 01 de julho de cada ano e 30 de junho do ano seguinte, a partir de 2017, com a justificação que "o Orçamento do Estado para 2017 impõe que as empresas façam coincidir o período de tributação e o período social de prestação de contas, o que até agora não acontecia na Semapa".

Contudo, na nota então enviada ao regulador do mercado a empresa salientava que, caso viesse "a obter junto das autoridades competentes e antes do encerramento do período de prestação de contas, que decorrerá até ao dia 30 de junho de 2017, os necessários esclarecimentos e garantias conforme referido na proposta", a Semapa diligenciaria "no sentido de revogar a deliberação [...] e manter o período de prestação de contas coincidente com o ano civil", o que agora se concretizou.

Na assembleia-geral anual de hoje os acionistas da empresa liderada por João Castello Branco aprovaram ainda a distribuição de um dividendo de 45 cêntimos por ação, contra 32,9 cêntimos no ano anterior, na sequência da aprovação da proposta do Conselho de Administração de que o resultado líquido do exercício individual, no montante de 89.520.902,81 euros, fosse distribuído por dividendos às ações em circulação, por reservas livres e pela participação dos colaboradores e administração nos lucros de 2015.

Já para reservas livres foi aprovada a aplicação de 48.813.250,86 euros, restando um montante até 4.400.000,00 euros para participação dos colaboradores e administração nos lucros do exercício de 2016.

Também hoje aprovado foi o relatório e contas do exercício de 2016, ano em que o lucro da Semapa cresceu 40,9% face a 2015, para 114,9 milhões de euros, e o volume de negócios consolidado recuou 2,7%, para 2.074,6 milhões de euros.

Os acionistas votaram ainda a designação de Carlos José Figueiredo Rodrigues como suplente do revisor oficial de contas até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais, um voto de confiança nos órgãos da administração e fiscalização e a proposta de aquisição e alienação de ações próprias pelo prazo de 18 meses.