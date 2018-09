Acionistas da Volkswagen levam caso Dieselgate a tribunal

RTP10 Set, 2018, 15:50 | Economia

O processo referente ao escândalo “Dieselgate” da Volkswagen começa esta segunda-feira no Tribunal Regional de Brunsvique, com os acionistas da empresa a pedir cerca de nove mil milhões de euros de indeminização. Os investidores defendem que a empresa deveria ter fornecido informação atempadamente aos mercados financeiros sobre a manipulação dos motores a diesel e dados das emissões de gases.



O caso que foi hoje a tribunal representa 1.670 queixas contra a empresa. Os acionistas da Volkswagen apresentam como justificação para este pedido de indeminização a falta de informação prévia sobre a emissão de gases, o que possibilitaria a venda das ações antes do escândalo vir a público.



De acordo com a Reuters, Andreas Tilp, advogado por parte dos investidores, defendeu que a “Volkswagen deveria ter informado o mercado de que tinham cometido um erro e gerado risco no valor de mil milhões”.



O caso das emissões de gases nos carros a diesel da Volkswagen foi exposto em 2015, através de uma nota de violação elaborada pela Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos. A Volkswagen foi acusada de violar o “Clean Air Act” nos Estados Unidos, lei que controla os níveis de poluição do ar.



A divulgação deste caso já custou à empresa cerca de 27 mil milhões de euros.