Acionistas do BCP aprovam distribuição de dividendos e devolução faseada de salários

22 Mai, 2019

De acordo com o BCP, o ponto dois da assembleia-geral de acionistas, que propunha "deliberar sobre a proposta de resultados para o exercício de 2018", foi aprovado com 99,98% dos votos a favor.

Já o ponto um, relativo ao "relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2018, incluindo o relatório do Governo Societário", foi aprovado com 100% dos votos.

A assembleia-geral do BCP, que se realiza hoje no Tagus Park, em Oeiras, conta com a representação de 64,5% do capital do banco.