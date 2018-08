Ações da SAG Gest voltam a cair 19% e a valer 0,12 euros

Lusa14 Ago, 2018, 16:15 | Economia

Até essa hora tinham sido transacionadas mais de 863 mil ações da empresa.

Ao início da manhã, a proprietária do importador da Volkswagen para Portugal chegou a estar a cair mais de 20% no índice geral da bolsa de Lisboa.

No encerramento da praça lisboeta na segunda-feira, as ações valiam 0,1485 euros, estreando-se hoje a valer 0,1325 euros.

Em comunicado enviado ao mercado, na segunda-feira, a empresa indicou que "continuou a verificar-se, durante o 1.º semestre de 2018, a tendência de agravamento do risco de liquidez, que contribui para o declínio da atividade operacional da SAG Gest, e em especial, da subsidiária SIVA".

A SAG GEST referiu que continuam as negociações "com potenciais investidores e outros `stakeholders` no sentido de encontrar soluções que permitam garantir a sustentabilidade das principais atividades desenvolvidas na área do comércio e distribuição automóvel".

Não existe "até à presente data qualquer decisão ou acordo, nem garantia de que os termos de um eventual acordo venham a permitir salvaguardar a continuidade do Grupo SAG Gest tal como presentemente tem vindo a operar, nem garantia de que tal acordo venha a existir no futuro", acrescenta-se.

Em 27 de julho, a SAG GEST informou ao mercado que apesar de "decorrerem conversas exploratórias com potenciais investidores e outras partes interessadas, nenhuma decisão foi tomada" sobre eventuais vendas.

Num comentário à notícia do Jornal Económico sobre a possível venda da SAG, "no todo ou em parte ou apenas a venda da SIVA (importadora da Volkswagen), a empresa cotada em bolsa garantiu que "nenhuma decisão foi tomada, nem existe garantia de que tal decisão seja tomada".

A SIVA distribui as marcas Volkswagen, Audi, Skoda, Lamborghini e Bentley.

A SAG Gest garantiu estar a responder com uma "criteriosa e intensa gestão centralizada dos seus fluxos de caixa e uma permanente comunicação com as instituições financeiras que tradicionalmente a têm apoiado", assim como estar a desenvolver, com as marcas representadas pela SIVA, um "plano de reposicionamento do seu negócio, procurando inverter a atual situação e garantir a sustentabilidade deste grupo de empresas".