Ações da TAP disponíveis para trabalhadores até 10 de maio

10 Abr, 2017, 09:38 / atualizado em 10 Abr, 2017, 14:08

O período da oferta perdura por 20 dias úteis, segundo o documento informativo difundido na passada sexta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

As ordens de compra que cheguem a outros intermediários financeiros durante a OPV terão de ser remetidas ao BPI.



Admitidas desde as 8h30 desta segunda-feira, as ordens de compra de ações da TAP – SGPS, S.A. podem ser dadas até às 15h00 do dia 10 de maio.



Ao todo são 75 mil as ações abrangidas por esta OPV, com um preço nominal de 10,38 euros. Há um desconto de cinco por cento ao preço de 10,93 euros oferecido pelo consórcio Atlantic Gateway na privatização da transportadora aérea.



Podem comprar títulos os trabalhadores da TAP vinculados à empresa há mais de três, além dos profissionais das empresas do grupo com as mesmas condições de vínculo laboral: Transportes Aéreos Portugueses, S.A., CATERINGPOR - Catering de Portugal, S.A., L.F.P. - Lojas Francas de Portugal, S.A., MEGASIS - Sociedade de Serviços e Engenharia Informática, S.A., SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A1., Portugália - Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, S.A., TAPGER - Sociedade de Gestão e Serviços, S.A., e U.C.S. - Cuidados Integrados de Saúde, S.A.

Memorando

A Oferta Pública de Venda a trabalhadores consta do memorando de entendimento assinado com o consórcio de David Neeleman e Humberto Pedrosa, tendo em vista a reconfiguração do capital social da TAP.



Na letra do memorando, o Estado passa a deter 50 por cento do capital, contra os 39 por cento negociados pelo anterior Governo de PSD e CDS-PP. E a reconfiguração ficará fechada com o fim da OPV agora em curso. À Atlantic Gateway cabe 45 por cento do capital, a que se somarão os títulos que os trabalhadores não comprarem.



Para que a privatização fique concluída, a Autoridade Nacional da Aviação Civil terá ainda de produzir um parecer.



c/ Lusa