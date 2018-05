Ações do BPI sobem quase 23% e atingem 1,45 euros que CaixaBank oferece

Lusa07 Mai, 2018, 17:11 | Economia

Hoje, mudaram de mãos quase 13 milhões de ações (12,8 milhões), mais do que o total de títulos do banco transacionados desde o início deste ano (cerca de 12,2 milhões).

No domingo, o CaixaBank revelou que vai requerer a retirada do banco BPI de bolsa, depois de ter acordado comprar ao grupo Allianz mais 8,425% do capital social, ficando assim com 92,935% do capital da instituição.

Em comunicado enviado ao regulador do mercado acionista, o grupo espanhol informou que "o preço total da aquisição é 177.979.336,50 euros, o que corresponde a 1,45 euros por ação do banco".

O grupo acrescenta que "é intenção do CaixaBank requerer, nas próximas semanas, ao presidente da mesa da assembleia-geral do Banco BPI, uma reunião para aprovar a perda de qualidade de sociedade aberta do Banco BPI".

Caso a retirada de bolsa do BPI seja aprovada pela assembleia-geral e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em cumprimento das regras do mercado, o CaixaBank propõe-se adquirir as restantes ações por si não detidas, oferecendo os mesmos 1,45 euros por ação.

O preço oferecido, referiu o grupo espanhol no comunicado enviado à CMVM, "representa um prémio de 22,67% relativamente à última cotação de fecho do banco BPI e um prémio de 22,16% relativamente ao preço médio ponderado dos últimos seis meses".

A somar aos quase 178 milhões de euros para a compra das ações detidas pela Allianz, o CaixaBank prevê, assim, desembolsar mais cerca de 149,25 milhões de euros para passar a deter 100% das ações do BPI.

O CaixaBank e a Allianz acordaram também propor aos órgãos sociais do banco BPI e da Allianz Portugal a reorganização da aliança de seguros em Portugal.

O banco BPI continuará a deter uma participação de 35% na Allianz Portugal, assegurou ainda o grupo espanhol no comunicado.

Em 10 de fevereiro de 2017, o BPI deixou de integrar o principal índice da bolsa portuguesa (PSI20), depois de o CaixaBank ter ficado com 84,5% no capital do banco no âmbito de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), tendo-se mantido no índice geral.