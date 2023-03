Ações do First Republic Bank caem 28,43% uma hora antes Wall Street abrir

O First Republic teve a terceira maior taxa de depósitos não garantidos entre os bancos dos EUA, atrás do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank - bancos que foram encerrados pelos reguladores no fim de semana passado - de acordo com uma nota de Raymond James.

O First Republic, com sede em São Francisco, foi classificado com o estatuto de `sucata` na quarta-feira, tanto pela Fitch Ratings como pela S&P Global.

"O mercado está a analisar onde estão as vulnerabilidades nos bancos", disse Shaniel Ramjee, uma gestora de fundos multi-activos da Pictet Asset Management, em comentários noticiados pelo The Wall Street Journal.

O First Republic está à procura de formas de aumentar a sua liquidez e a considerar uma possível venda, segundo a Bloomberg.

A uma hora da abertura da Bolsa de Nova Iorque, bancos regionais como o PacWest (-17,50%) e o West Alliance (-10,36%) também viram o valor das suas ações cair esta manhã, em linha com a tendência de ontem.