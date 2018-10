Partilhar o artigo Ações do PSI20 suspensas e retomam a negociação às 11h10 (Euronext) Imprimir o artigo Ações do PSI20 suspensas e retomam a negociação às 11h10 (Euronext) Enviar por email o artigo Ações do PSI20 suspensas e retomam a negociação às 11h10 (Euronext) Aumentar a fonte do artigo Ações do PSI20 suspensas e retomam a negociação às 11h10 (Euronext) Diminuir a fonte do artigo Ações do PSI20 suspensas e retomam a negociação às 11h10 (Euronext) Ouvir o artigo Ações do PSI20 suspensas e retomam a negociação às 11h10 (Euronext)