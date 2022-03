Ações dos casinos em Macau perdem 10% com confinamentos vizinhos

De acordo com o índice da agência de informação financeira Bloomberg, as ações das várias operadoras que gerem os casinos de Macau estavam a perder 9,9%, arrastada pela queda de 15% da Wynn Macau e pelos 13% da Sands China, com a Galaxy Entertainment e a SJM Holdings a caírem cerca de 12%.

A queda das ações das empresas gestoras dos casinos de Macau surge na sequência das medidas de confinamento impostas em duas províncias vizinhas (Shenzhen e Dongguan) por uma semana, o que impossibilita as viagens dos jogadores destas regiões, e devido ao significativo aumento de casos de Covid-19 na China continental, que de domingo para segunda-feira viu o número de infetados mais do que duplicar, passando de cerca de 1.500, no domingo, para mais de 3.600, na segunda-feira.

As receitas do jogo na semana entre 7 e 13 de março caíram 37% face à semana anterior, registando a média diária mais baixa desde o surto de Covid-19 na província de Zhuhai, em janeiro, de acordo com a agência de informação financeira Bloomberg.

Na segunda-feira, a bolsa de Hong Kong tinha caído quase 5%, com o índice de ações de empresas tecnológicas a perder cerca de 11%, um dia depois do anúncio do confinamento dos 17 milhões de habitantes de Shenzhen, adjacente a Hong Kong, devido ao aumento de casos de covid-19.

Estas medidas que levaram à suspensão das operações em muitas fábricas em Shenzhen, incluindo as da gigante taiwanesa Foxconn, principal fornecedora da marca de telemóveis Apple.

As autoridades ordenaram aos habitantes da cidade, que abriga também as gigantes tecnológicas Huawei e Tencent, que permaneçam em casa.

De acordo com analistas, os mercados estão também preocupados com possíveis sanções contra a China se Pequim responder ao alegado pedido feito por Moscovo de ajuda militar e económica, na sequência da invasão da Ucrânia.

Além disso, na semana passada, o regulador dos mercados financeiros norte-americanos tinha avisado cinco empresas chinesas para a necessidade de cumprir novas obrigações contabilísticas ou abandonar Wall Street até 2024.

O índice das empresas chinesas listadas em Nova Iorque caiu 11% na segunda-feira, com os gigantes chineses do comércio eletrónico Alibaba e JD.com a perder cerca de 10%.

Uma "reavaliação significativa das ações das empresas tecnológicas chinesas pode exigir uma mudança no tom regulatório", disse um analista da Bloomberg Intelligence Marvin Chen, acrescentando que as negociações entre Moscovo e Pequim serão observadas de perto.