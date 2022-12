Acordo a 27 sobre ajuda à Ucrânia e imposto mínimo sobre grandes empresas

O compromisso em torno de um `pacote` negociado em conjunto -- envolvendo a ajuda a Kiev, taxação das empresas e questões com o programa de recuperação e fundos de coesão para a Hungria - foi alcançado já durante o jantar de trabalho dos chefes de Estado e de Governo, cerca das 22:00 locais (21:00 de Lisboa), após 12 horas de Conselho, adiantaram fontes europeias.

Na passada segunda-feira à noite, numa reunião a nível de embaixadores junto da União Europeia (UE), os 27 Estados-membros haviam finalmente chegado a um compromisso em torno de vários dossiês relacionados com a Hungria, que levantou finalmente o veto ao pacote de ajuda à Ucrânia para 2023, de 18 mil milhões de euros, e à transposição para a legislação europeia de um IRC mínimo sobre os lucros das empresas.

Budapeste, que utilizou estes vetos como arma negocial no seu `braço de ferro` com Bruxelas devido ao Estado de direito, desbloqueou estas duas matérias após os restantes Estados-membros terem decidido aprovar, ainda que condicionalmente, o plano de recuperação e resiliência (PRR) húngaro, e decidido congelar 6,3 mil milhões de euros em fundos de coesão destinados à Hungria (contra a proposta original da Comissão Europeia de 7,5 mil milhões).

No Conselho Europeu de hoje, em Bruxelas, a Polónia surpreendeu, no entanto, os seus parceiros, ao levantar reservas ao `pacote` acordado no início da semana -- designadamente à taxação mínima de 15% às grandes empresas, acordada no âmbito da reforma da OCDE e que os 27 devem transpor para a legislação nacional -, mas acabou por deixar cair a sua ameaça de bloqueio ao fim de várias horas de reunião, naquele que é o último Conselho Europeu do ano.