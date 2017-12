Acordo alcançado garante ausência de fronteira física na Irlanda - May

Lusa08 Dez, 2017, 08:40 | Economia

"Não haverá uma fronteira rígida e manteremos o acordo de Belfast", declarou Theresa May, em declarações à imprensa após uma reunião com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, em Bruxelas.

Bruxelas decidiu hoje recomendar aos 27 Estados-membros que se passe à segunda fase das negociações do `Brexit` (saída do Reino Unido da União Europeia), as futuras relações entre as partes, após terem sido alcançados "progressos suficientes" nos `dossiês` considerados prioritários na primeira fase das negociações (os termos do `divórcio`), designadamente direitos dos cidadãos, acordo financeiro e a questão da Irlanda.

May considerou ainda que o acordo de princípio -- que terá de ser validado pelos chefes de Estado e de Governo no Conselho Europeu que se realiza em 14 e 15 de dezembro, em Bruxelas -, "é justo para o contribuinte britânico" e permitirá ao Reino Unido investir mais no futuro nas suas "prioridades nacionais".

A recomendação de Bruxelas para que se iniciem os trabalhos em torno da segunda fase das negociações baseia-se no relatório conjunto acordado pelos negociadores da Comissão e do Governo do Reino Unido, que foi hoje subscrito pela primeira-ministra britânica durante uma reunião, em Bruxelas, com o presidente do executivo comunitário, Jean-Claude Juncker.

Relativamente à questão da Irlanda, a Comissão aponta que "o Reino Unido reconheceu a situação única da ilha da Irlanda e assumiu compromissos significativos para evitar criar uma fronteira rígida", aponta o executivo comunitário.

"A avaliação da Comissão tem por base os progressos reais e genuínos efetuados em cada um dos três domínios prioritários. Ao chegarmos a um acordo quanto a estas questões, resolvendo tudo o que ainda estava pendente, dispomos das condições necessárias para poder avançar e debater as nossas futuras relações com base na confiança mútua", comentou por seu lado o negociador-chefe da UE, Michel Barnier.