Acordo com credores não melhora economia por causa dos ciclones - FocusEconomics

05 Jun, 2019

"Os efeitos devastadores dos ciclones Idai e Kenneth, bem como a incerteza sobre as eleições legislativas de outubro, vão continuar a pesar fortemente na evolução da economia", disse o analista Javier Colato, notando, ainda assim, que o acordo "augura boas notícias para Moçambique".

Para o analista que segue a economia moçambicana nesta consultora, "as perspetivas de crescimento de curto prazo deverão continuar abaixo do potencial, mas o lado positivo é que o acordo pode garantir um significativo alívio financeiro até 2023, com os cupões [prestações] a serem mais baixos que no acordo anterior".

O acordo alcançado na sexta-feira entre Moçambique e os credores sobre a reestruturação da dívida soberana no valor de 726,5 milhões de dólares (cerca de 646 milhões de euros) "já não dá acesso aos credores a uma parte das receitas futuras do gás, o que teve uma enorme resistência interna em Moçambique", notou o analista, acrescentando que a reestruturação "é positiva para aumentar a confiança dos investidores e reintegrar o país nos mercados internacionais".

O problema, apontou, é que, para além do efeito dos ciclones, mesmo "com o reajustamento dos termos de pagamento, o peso da dívida pública continua a ser muito elevado", com o FMI a estimar, no relatório sobre a economia moçambicana ao abrigo do Artigo IV, que só a dívida externa representa mais de 99% do PIB moçambicano.

Na sexta-feira, o Governo moçambicano e uma maioria de detentores dos títulos (`eurobonds`) da empresa pública Ematum anunciaram um acordo, segundo o qual a reestruturação da dívida deve ser implementada no prazo de três meses.

Os portadores vão ser convidados a trocar os atuais títulos por uma nova série com maturidade em 15 de setembro de 2031.

O valor da nova emissão é de 900 milhões de dólares (800 milhões de euros) e, segundo o novo acordo, já não inclui instrumentos de valorização (VRI - Value Recovery Instruments) indexados às futuras receitas de gás natural das áreas de exploração 01 e 04, no Norte de Moçambique - previstos numa primeira versão anunciada em novembro.

Propõe-se uma taxa de juro anual de 5% até 15 de setembro de 2023 e de 9% posteriormente até à data de maturidade, em 2031.

O resgate prevê oito prestações semestrais iguais de 112,5 milhões de dólares (100 milhões de euros) cada em 15 de março e 15 de setembro dos anos 2028, 2029, 2030 e 2031.

Além das novas obrigações, na data de conclusão da reestruturação, Moçambique fará um pagamento em dinheiro aos obrigacionistas elegíveis até um total de 40 milhões de dólares (36 milhões de euros), composto por uma taxa de consentimento e um pagamento por troca.