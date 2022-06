Acordo entre Governo e ANMP para a descentralização está para "muito breve"

"É um prazo muito curto, porque o senhor primeiro-ministro impôs-nos um prazo curtíssimo e, portanto, nós muito em breve teremos que fechar o acordo", disse Ana Abrunhosa aos jornalistas à saída de uma reunião com os autarcas da Área Metropolitana do Porto (AMP), onde também esteve presente a ministra da Saúde, Marta Temido.

Sem avançar datas, a governante garantiu que o acordo ficará fechado antes do final do verão, depois do final da ronda de negociações, para todos "irem para férias já tranquilos".

"É uma questão de tempo para fazermos um grande acordo que estabilize, de uma vez por todas, os valores na educação, na saúde e vamos deixar para um bocadinho mais tarde a área social", vincou.