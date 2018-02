Acordo para o Brexit dentro de sete semanas promete May

RTP02 Fev, 2018, 09:25 / atualizado em 02 Fev, 2018, 10:17 | Economia

No fim de uma visita de negócios de três dias à China, Theresa May prometeu ainda que a Grã-Bretanha não terá de enfrentar a escolha entre um acordo de comércio livre com a União Europeias depois do Brexit e acordos com o resto do mundo.



De acordo com o gabinete da primeira-ministra, a visita de Theresa May à China irá permitir estabelecer acordos comerciais no valor superior a dez mil milhões de euros, criando mais de 2.500 empregos no Reino Unido, sobretudo no sector de serviços financeiros.Tanto o Reino Unido como a União Europeia têm tentado chegar a acordo antes do final de março.



Bruxelas tem proposto a Londres uma transição de status quo até ao final de 2020 após o Brexit, parevisto para 2019.



Mas há receios de que desacordos quanto a detalhes façam atrasar o calendário. Receios esses afastados pela primeira-ministra à BBC esta sexta-feira.



A primeira-ministra tem sido criticada por deputados conservadores eurocéticos de estar a preparar "um Brexit apenas no nome".



Outros membros do seu próprio partido chamaram também a atenção à primeira-ministra, pedindo mais detalhes sobre o que tem estado a ser negociado para o futuro acordo de comércio com a UE.

"Não sou de desistir"

Numa aparente tentativa para calar vozes críticas internas e no seu próprio partido, May pressionou Bruxelas, admitindo que os cidadãos europeus que cheguem à Grã-Bretanha após o Brexit no próximo ano, poderão perder direitos durante o período de transição, ao passo que o bloco europeu pretende manter todos os direitos dos seus cidadãos até ao fim daquele período.



As incógnitas e a pressão sobre May levantam várias questões sobre o futuro político da primeira-ministra.

Interrogada sobre a possibilidade de ter de se afastar, May garantiu que não pensa desistir.



"Ao longo da minha carreira política servi o meu país e servi o meu partido", afirmou.



"Não sou de desistir", acrescentou. "Estou nisto porque há um trabalho a fazer que é fazer a vontade do povo britânico e garantir a futura prosperidade do nosso país".

"Britânica global"

A nível interno, tem crescido a percepção que a Grã-Bretanha enfrenta uma escolha entre uma proximidade com a União Europeia menos disruptiva para a Economia e um maior controlo político interno.



Pressionada para ser mais específica quanto ao que pretende, a primeira ministra sublinhou que "não acredito que essas sejam as alternativas".



"Queremos o acordo de comércio livre, que seja bom para os empregos no Reino Unido, mas que nos deixe livres para negociar e assinar acordos de comércio com o resto do mundo" afirmou, "como aqui na China".A primeira-ministra acredita que a sua viagem à China deu vida ao seu slogan "Britânica global".



Theresa May esclareceu que já comunicou o que pretende do acordo e não acredita que o país tenha de escolher entre a Europa e o resto do mundo.



"O que o povo britânico votou foi para nós reassumirmos o controlo das nossas finanças, das nossas fronteiras e das nossas leis e é exatamente isso que vamos fazer", acrescentou May.



"Queremos ainda garantir que podemos comerciar além fronteiras", explicou a primeira-ministra britânica, sublinhando que "aquilo que eu pretendo é um acordo, um programa de comércio com a União Europeia que seja bom para os negócios entre o Reino Unido e a UE e bom para os empregos na Grã-Bretanha".



O acordo do Reino Unido com a União Europeia deveria ser o mais possível de comércio livre e amigável, afirmou May à BBC.



A analista política da BBC, Laura Kuesseberg, responsável pela entrevista, considerou que essas promessas são tão vagas que "não irão conseguir dispersar a tensão interna, onde há cada vez mais apelos para ela ser mais específica quanto às suas ambições".



May "recusa-se simplesmente a aceitar que na sua próxima ronda de negociações com a União Europeia irá exigir uma escolha entre uma relação de proximidade com Bruxelas ou um corte mais dramático", acrescentou Kuesseberg.



Em julho de 2017, o Governo britânico disse esperar acordar um período transitório entre a data de saída do bloco, prevista para 29 de março de 2019, até à entrada em vigor do acordo bilateral que vai enquadrar a relação entre o Reino Unido e a União Europeia.