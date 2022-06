Acordo Portugal-Espanha permitirá poupança de milhões às empresas

As tarifas da eletricidade no mercado regulado vão baixar 2,6 por cento a partir de 1 de julho. O anúncio foi feito pelo regulador da energia no dia em que começou a ser aplicado o limite aos preços do gás usado para produzir eletricidade. Com este acordo entre os governos português e espanhol, várias empresas vão poupar milhões de euros por ano.