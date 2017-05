Acordo preliminar com credores abre caminho a redução da dívida grega

Ana Sofia Rodrigues - RTP 02 Mai, 2017, 10:42 / atualizado em 02 Mai, 2017, 11:06 | Economia

“Houve fumo branco”, disse aos jornalistas Euclid Tsakalotos.



As discussões entre a Grécia e os credores - Comissão Europeia, União Europeia e Fundo Monetário Internacional (FMI) - tinham sido retomadas a 29 de abril.



Após as discussões durante a noite, Tsakalotos disse que um "acordo técnico preliminar" tinha sido alcançado, que deverá ser aprovado numa reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro, prevista para 22 de maio. Esta reunião do Eurogrupo deverá marcar a primeira discussão formal sobre o alívio da dívida grega, avança a Reuters.



O ministro grego disse "estar certo" que o acordo vai permitir à Grécia obter um compromisso dos credores sobre medidas que permitam o alívio da dívida, o que considerou vital para relançar a economia do país.



A Comissão Europeia, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional confirmaram hoje o acordo preliminar alcançado com as autoridades gregas, a que se seguirão discussões sobre o alívio da dívida.



Numa declaração conjunta divulgada em Bruxelas, as instituições apontam que o pacote de medidas que Atenas se comprometeu a "implementar rapidamente" constitui a base para a conclusão da segunda revisão do programa de assistência em curso.



"Este acordo preliminar será agora complementado por mais discussões nas próximas semanas sobre uma estratégia credível para assegurar que a dívida da Grécia é sustentável", lê-se na declaração.



O acordo é necessário para desbloquear uma nova tranche de crédito que a Grécia precisa para pagar mais de sete mil milhões de euros da dívida em julho.

Novas reformas

Os pormenores sobre os termos do acordo começam a ser conhecidos. No pacote de reformas acordadas entre a Grécia e os credores estará a promessa de cortar pensões em 2019 e a redução do limite mínimo dos rendimentos sujeitos a impostos mais baixos. Medidas que pretendem atingir uma poupança de um valor equivalente a dois por cento do PIB grego, avança a agência Reuters.

“A discussão de um acordo que assegure a sustentabilidade da dívida grega começa agora”, realçou o ministro grego das Finanças em Atenas.

O governo grego terá aceite ainda vender parte das minas de carvão, detidas pela empresa pública Public Power Corp. O Estado detém 51 por cento da PPC. De acordo com a Reuters, os credores e a Grécia também concordaram que Atenas irá relançar a venda de uma participação de 66 por cento do operador de rede de gás natural DESFA e concluí-lo até o final do ano.



Se a Grécia conseguir atingir os objetivos propostos neste acordo, o governo será autorizado a activar uma série de medidas para aliviar o peso da austeridade no país.



Medidas que podem passar por uma redução de impostos, diz a Reuters, ou pela implementação de apoios ao arrendamento ou iniciativas de apoio à infância no valor de 250 milhões, de acordo com informações avanças à Bloomberg por um funcionário do governo que quis manter o anonimato.



Será necessário agora legislar as novas reformas acordadas antes da reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro. De acordo com a Bloomberg, o governo de Alexis Tsipras tem como objetivo ver votadas na primeira quinzena de maio tanto as novas reformas como as medidas de compensação.



A oposição grega veio entretanto assegurar que não apoiará o novo acordo. O Nova Democracia, o maior partido da oposição, reagiu ao acordo anunciado com a garantia de que não dará o seu voto de apoio no Parlamento.



“Não votaremos em novas medidas de austeridade que corta pensões e taxa mais a Grécia”, garantiu à Reuters Vassilis Kikilias, portqa-voz do partido.