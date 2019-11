Acordo UE-China protege produtos IGP, incluindo seis de Portugal

O acordo, que começou a ser negociado em 2006, prevê a proteção dos produtos da lista contra imitações e usurpações e o reforço do nível de informação dos consumidores.

A lista de produtos da UE a proteger na China inclui produtos portugueses, como vinhos de IGP do Alentejo, Dão, Douro, vinho verde, vinho do Porto e pera rocha do Oeste.

O champanhe francês, a vodca polaca e os queijos feta (grego), manchego (espanhol) e gorgonzola (italiano) estão entre os 100 produtos europeus incluídos na lista.

O acordo é assinado no âmbito de uma deslocação do comissário europeu para a Agricultura, Phil Hogan, a Xangai e Pequim.