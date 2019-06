Acordo UE/Mercosul prevê concessão "sem precedentes" dos europeus e compromisso ambiental do Brasil

Lusa28 Jun, 2019, 21:29 | Economia

"O acordo comercial com o Mercosul é um facto! Um momento histórico. Em plenas tensões comerciais internacionais, estamos a enviar um sinal potente de apoio ao comércio baseado em normas", publicou nas redes sociais o presidente da Comissão Europeia (CE), Jean-Claude Juncker, acrescentando que se trata do "maior acordo comercial" que a União Europeia fechou na sua história e que terá "resultado positivo" para o meio ambiente.

Em nota, a CE concluiu que o acordo comercial "consolidará a associação estratégica político-económica e criará oportunidades significativas para o crescimento sustentável de ambos os lados".

O comunicado também destaca que a UE é "o primeiro grande sócio" que fecha um acordo com o Mercosul, bloco formado por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, consideradas potências no mercado agroindustrial.

Depois de 20 anos de negociações, os dois blocos concluíram negociações para um acordo "sem precedentes" na relação entre a Europa e a América Latina, anunciou o Governo argentino, que detém a Presidência do Mercosul.

O acordo alcançado em Bruxelas integra um mercado de 780 milhões de habitantes com cerca de 100 mil milhões de euros em comércio bilateral de bens e de serviços, responsável por cerca de 25% do comércio mundial.

"O acordo garante os principais objetivos traçados pelos países do Mercosul ao melhorar as condições de acesso de bens e serviços para as nossas exportações ao mesmo tempo que permite um tempo de transição para a abertura comercial de bens e serviços dos europeus", indica o comunicado do Mercosul.

"O acordo transcende os fins meramente comerciais", destaca.

O acordo inclui três pilares: diálogo político, cooperação e livre comércio.

"É muito mais do que um acordo comercial. É um avanço estratégico que reforça a agenda comercial do nosso bloco", definiu o chefe da diplomacia argentina e ex-embaixador em Portugal, Jorge Faurie.

O governo argentino divulgou detalhes do acordo que estabelece um vínculo político, cultural e económico entre os dois blocos.

Pela transição negociada, o acordo será aplicado de forma gradual para a adequação das economias de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai à concorrência internacional.

Para os países do Mercosul, os prazos de transição nos seus setores mais sensíveis variam de 10 a 15 anos enquanto para a União Europeia os prazos são imediatos.

O pacto elimina tarifas de 93% das exportações do Mercosul e concede tratamento preferencial para quase todos os 7% restantes.

Em bens industriais, a UE abre cerca de 100% do seu comércio enquanto o Mercosul abre cerca de 90%. A UE oferece a abertura imediata de tarifas para 80% das exportações do Mercosul em produtos industriais. O bloco sul-americano obtém prazos de até 15 anos para abrir os seus setores sensíveis.

Em bens agroindustriais, a UE abre 99% das importações agrícolas provenientes do Mercosul. Desses, 81,7% terão tarifas eliminadas e 17,7% cotas ou preferências fixas. Apenas 100 produtos do Mercosul ficam de fora.

"É uma concessão sem precedentes da União Europeia. Mais de 85% das importações europeias provenientes do Mercosul terão uma eliminação imediata de tarifas", sublinhou o governo argentino.

Outro ponto importante do acordo é a proteção do meio ambiente, ponto que teve alguma resistência do governo brasileiro de Jair Bolsonaro.

O capítulo específico sobre desenvolvimento sustentável levou as partes a manterem os seus compromissos com acordos multilaterais, incluindo o Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas, respeito aos direitos laborais e proteção dos direitos dos povos indígenas.

"Os blocos cumprirão os compromissos em matéria de meio ambiente", afirma o texto num capítulo tendente a amenizar as preocupações de governos e organizações não-governamentais preocupadas com as consequências para o clima a partir da postura do governo brasileiro.

O acordo foi fechado depois de 48 horas de intensas negociações entre diversos ministros dos países do Mercosul e a Comissão Europeia, reunidos em Bruxelas.

Os representantes dos dois blocos mantinham estreitos contactos com os líderes europeus e sul-americanos reunidos na Cimeira do G20 em Osaka, Japão.

Desde 1999, o Mercosul e a União Europeia mantêm um acordo de comércio livre. As negociações foram interrompidas em 2004 e retomadas em 2010, mas ganharam velocidade a partir de 2016, quando o Mercosul começou a sair do seu confinamento comercial e à medida que os Estados Unidos consolidavam uma postura protecionista na relação com o mundo que desataria uma guerra comercial contra a qual também aponta o acordo entre a UE e o Mercosul e os chefes de Estado de ambos os blocos reunidos no Japão.