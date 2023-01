Açores batem recorde de passageiros desembarcados em aeroportos em 2022

Entre janeiro e dezembro do ano passado desembarcaram nos aeroportos açorianos 1.842.460 passageiros, mais 138.639 (8,1%) do que em 2019, ano anterior à pandemia de covid-19, em que se tinha registado o número mais elevado de desembarques na região, de acordo com os dados do SREA consultados pela Lusa, que se iniciam em 1986.

Depois de uma quebra acentuada em 2020, devido à pandemia, com 638.821 desembarques, a região registou uma recuperação em 2021, com 1.181.896 desembarques.

Em comparação com o período homólogo, houve um acréscimo de 55,9% em 2022.

"Todas as ilhas apresentam variações positivas no desembarque de passageiros em comparação com o ano anterior. A que apresenta maior variação é a de São Miguel, com 64,3% e, pela primeira vez, ultrapassa um milhão de passageiros desembarcados", lê-se na publicação do SREA.

A segunda ilha com maior subida foi a Terceira (56,9%), seguindo-se Pico (47,5%), Faial (42,2%), Santa Maria (36,1%), Graciosa (27,7%), Flores (26,3%), São Jorge (24,1%) e Corvo (16,6%).

Por tipologia de voo, foram os desembarques provenientes de voos interilhas que mais se destacaram, em 2022, com um total de 827.868 passageiros, mais 36,6% do que no ano anterior.

No entanto, foi nos voos internacionais que se registou a maior subida face ao período homólogo (218,2%), com mais do triplo dos passageiros desembarcados (198.387).

Os passageiros provenientes de voos do continente português e da Madeira registaram uma subida de 58,9%, para 816.205.

O crescimento face ao período homólogo registou-se em todos os meses de 2022.

Em relação ao mês de dezembro, cujos dados foram divulgados hoje, verificou-se uma "variação positiva de 26,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior" e de 20,8% face a dezembro de 2019, com 118.819 passageiros desembarcados.

Quanto aos passageiros embarcados, 112.831, registou-se "uma variação positiva de 19,9% face a dezembro de 2019 e de 25,3% face ao mesmo mês de 2021".