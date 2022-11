Açores concluem roteiro para a neutralidade carbónica até 2023

"Pela nossa condição arquipelágica e ultraperiférica e também pela dispersão das nossas ilhas -- temos transporte interilhas -- teremos sempre constrangimentos adicionais em relação a quem tem continuidade territorial efetiva. É preciso termos em atenção que estes constrangimentos tornam a nossa missão ainda mais desafiante para a neutralidade carbónica", adiantou o titular da pasta do Ambiente e Alterações Climáticas nos Açores, Alonso Miguel.

O governante falava, no campus de Angra do Heroísmo da Universidade dos Açores, à margem da sessão de lançamento do Roteiro para a Neutralidade Carbónica dos Açores, que representa um investimento de um milhão de euros, financiado na totalidade por fundos comunitários do React-EU.

Alonso Miguel admitiu que a região ainda está longe das metas definidas, mas salientou que o roteiro, que estará concluído até 2023, vai definir uma estratégia e medidas de mitigação, adaptadas às características específicas dos Açores.

"De acordo com os dados disponíveis, que reportam a 2020, temos neste momento 1,7 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, ou seja, estamos, de facto, muito distantes deste objetivo de neutralidade carbónica, mas a expectativa que temos com o lançamento deste roteiro é dar o mote, ser a casa de partida para uma mudança de paradigma", apontou.

O secretário regional do Ambiente identificou os transportes e a produção de energia como os setores com "maior impacto" na emissão de gases com efeitos de estufa nos Açores, "seguidos pela agricultura e agropecuária e pela produção de resíduos".

"Nós vivemos no meio do oceano, importamos grande parte dos produtos e bens que consumimos e isso gera aumento de emissões associado ao setor dos transportes", afirmou.

Segundo Alonso Miguel, as medidas a implementar podem passar pela criação de "instrumentos fiscais para a neutralidade carbónica", por "ações práticas territoriais e setoriais" que permitam a redução da emissão de gases com efeitos estufa ou pela definição de "novos `clusters` de competitividade neste setor".

Catarina Vazão, da consultora Get2C, que lidera o consórcio que vai criar o roteiro, em que participa também a Universidade dos Açores, defendeu a necessidade de se encontrarem soluções e opções de descarbonização "ajustáveis à realidade de cada uma das ilhas", mas considerou que os Açores "estão no bom caminho para alcançar a neutralidade carbónica".

A dispersão geográfica é um dos desafios identificados pela consultora, porque dificulta "a produção e distribuição de energia renovável" e cria uma maior dependência do transporte marítimo e aéreo.

"A questão da mobilidade tem um peso muito significativo em muito particular na Região Autónoma dos Açores", alertou.

Catarina Vazão destacou ainda o "contributo muito relevante para o PIB [Produto Interno Bruto] da região" do setor agropecuário, alegando que "é também um setor com um contributo muito especial para as emissões de gases com efeito de estufa".

A vogal da Agência Portuguesa do Ambiente Ana Teresa Perez considerou, no entanto, que o arquipélago pode ter maior facilidade na implementação de algumas medidas.

"As ilhas têm condições privilegiadas e podem inclusive ser um exemplo de sucesso em termos daquilo que são os nossos esforços de descarbonização e para atingir a neutralidade", salientou.

Ana Teresa Perez deu como exemplos a produção de energia renovável, alegando que há "projetos muito interessantes" na ilha Graciosa, e a utilização de carros elétricos.

"A tecnologia tem vindo a evoluir e questões que se colocavam de início, como a autonomia, começam a deixar de ser um problema, mas, ainda assim, num território insular é muito mais fácil adotar esse tipo de solução do que no continente", explicou.