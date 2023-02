Açores registam valor recorde de passageiros desembarcados em portos no mês de janeiro

Em janeiro, desembarcaram 26.760 passageiros por via marítima nos Açores, mais 71,63% do que os registados no período homólogo, de acordo com os dados do SREA consultados pela Lusa.

Face a janeiro de 2020, em que tinham sido registados 25.104 desembarques, a subida foi de 6,59%.

O valor de janeiro de 2023 é o mais elevado nesse mês desde 1999, ano mais antigo de que há registos na página do SREA.

Entre novembro e maio, há ligações marítimas de passageiros em apenas cinco ilhas nos Açores.

A ilha do Pico, que tem várias ligações diárias ao Faial, foi a que registou maior movimento de passageiros, em janeiro, com 12.847 desembarques, e a maior subida face ao período homólogo (76,18%).

O Faial registou valores semelhantes, com 12.415 desembarques, mais 68,16% do que em janeiro de 2022.

Já a ilha de São Jorge, que também tem ligações diárias ao Pico e ao Faial, contabilizou 1.407 desembarques, registando um aumento de 71,59%, em comparação com o período homólogo.

As ilhas das Flores e do Corvo, ligadas pela `linha rosa`, às terças-feiras e sábados, registaram uma quebra de passageiros desembarcados, no mês de janeiro.

As Flores contabilizaram 51 passageiros (menos cinco do que no período homólogo) e o Corvo 46 (menos um).

No ano de 2022, os Açores registaram 506.143 desembarques de passageiros por via marítima, mais 13,2% do que em 2021, mas menos 10,1% do que em 2019, ano anterior à pandemia de covid-19 e em que todas as ilhas do arquipélago tinham ligações marítimas de passageiros e viaturas nos meses de verão.