Açores são terra de oportunidades para investidores

José Manuel Bolieiro falava, na quinta-feira, em Cambridge, nos arredores da cidade de Boston, na costa leste dos Estados Unidos, num jantar com empresários e dirigentes associativos da comunidade de emigrantes e descendentes açorianos e portugueses, no Sport Club Faialense, que fez recentemente 50 anos de existência.

"A nossa geografia, que tem sido razão dos nossos condicionamentos, é uma oportunidade agora de centralidade do planeta. As novas economias - verde, azul, do espaço e do mar - transformaram os Açores numa terra de oportunidades", afirmou o chefe do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, por ocasião de visita aos estados de Massachusetts e Rhode Island, a decorrer até terça-feira.

Bolieiro lembrou que os Açores "têm os impostos mais baixos" de Portugal, também para "criar competitividade na atração de investimento estrangeiro".

O responsável pediu aos emigrantes e descendentes de açorianos que transmitam ao mundo esta nova imagem de um arquipélago projetado no futuro e que pensem nos Açores como um potencial investimento.

O executivo está a desenvolver um gabinete que reúna toda a informação necessária para investidores estrangeiros, disse.

"Acreditem que os Açores têm muito futuro. Depois do 'Brexit', Portugal é referência pela posição mo mar, e é por causa dos Açores", frisou.

O presidente do Governo assinalou ainda a importância do arquipélago na "estratégia para as comunicações, através dos cabos submarinos de fibra ótica".

"Passamos a ser uma centralidade sobre estudo do mar profundo, da coluna de água. Na economia do espaço, temos também uma posição estratégica", sublinhou.

Quanto ao turismo, a intenção é "não massificar".

"A nossa galinha dos ovos de ouro está na nossa Natureza. É preciso acrescentar, valorizar", sustentou.