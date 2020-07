ACT aumentou inspeções aos estaleiros de obras na zona de Lisboa

A Autoridade para as Condições do Trabalho aumentou as inspeções aos estaleiros de obras na zona de Lisboa. A taxa de incidência de casos positivos de Covid-19 entre os trabalhadores das obras é de 8 por cento, e as associações do setor querem uma plataforma eletrónica para controlar os movimentos das centenas de trabalhadores que circulam pelo país.