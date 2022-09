ACT está a preparar "operação de controlo" da precariedade laboral, diz ministra do Trabalho

"Estamos a preparar uma operação de controlo de cruzamento de dados com a Segurança Social, feita pela ACT [Autoridade para as Condições do Trabalho], para deteção de situações de precariedade que se conseguem facilmente identificar, nomeadamente através do decurso do prazo de contratos", avançou no parlamento a ministra do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade, Ana Mendes Godinho.

Falando numa audição regimental na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a governante referiu que será "uma fiscalização inteligente e com recurso às novas tecnologias, para deteção de fenómenos inaceitáveis, como o caso de muitas pessoas que vivem a vida inteira em contratos precários, temporários".

A este propósito, a ministra apelou aos deputados "para a importância da aprovação no parlamento da Agenda do Trabalho Digno", considerando que será "um sinal forte dado aos trabalhadores, nomeadamente aos trabalhadores jovens, quanto ao combate à precariedade".