ACT estima ter mais de 100 intervenções inspetivas na aviação civil desde 2018

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) teve "mais de uma centena de intervenções" nas várias empresas de aviação desde 2018, em particular entre as de baixo custo, anunciou hoje a sua inspetora-geral, que remeteu para dados provisórios.