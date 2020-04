ACT inicia ação nacional de fiscalização entre queixas de falta de inspetores

A Autoridade para as Condições do Trabalho começou ontem uma ação nacional de fiscalização para verificar se as empresas estão ou não a cumprir a lei laboral e as normas de proteção contra a covid-19. Tem havido muitas denúncias de empresas que estão a faltar com o pagamento de salários, a fazer despedimentos ilegais e a não cumprir as normas de segurança contra a pandemia. O sindicato dos inspetores do trabalho está preocupado com a segurança dos inspetores.