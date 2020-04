ACT notifica Minas da Panasqueira a devolver desconto em salários

"Na sequência da recente denúncia feita pelo Sindicato Mineiro às autoridades competentes, devido ao corte de 02:30 horas nos salários (tempo que corresponde aos plenários realizados a 17 de março de 2020, às 07:00 e às 15:00), informamos que a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) notificou a empresa para proceder ao apuramento das quantias em dívida aos trabalhadores", lê-se no comunicado daquele sindicato afeto à CGTP-IN.

O STIM sublinha que, "assim, os trabalhadores que viram o seu vencimento diminuído por marcarem presença nos plenários serão reembolsados com o valor em dívida".

A decisão surge depois da denuncia sindical de que os mineiros que participaram no plenário tiveram um corte nos salários, situação que classificou como um "atropelo" à lei e uma "clara violação" do disposto no Código de Trabalho.

Segundo aquela estrutura sindical, a Beralt Tin & Wolfram (empresa concessionária das Minas da Panasqueira que integra uma multinacional) tudo fez para tentar impedir a realização do plenário, "pondo em causa os direitos dos trabalhadores".

Para o Sindicato, o desconto é uma "penalização" que a empresa adotou por não ter conseguido inviabilizar o plenário.

Na altura, contactado pela agência Lusa, Corrêa de Sá, administrador da empresa, confirmou que a empresa procedeu ao desconto por considerar que a realização do plenário foi "ilegal", uma vez que teria sido feito "contra todas as recomendações" das autoridades de saúde e contra o plano de contingência, que foi ativado no início de março e que impede a realização de reuniões com um grande número de pessoas, face à covid-19.

As Minas da Panasqueira são a única exploração de extração de volfrâmio a laborar em Portugal. Atualmente, empregam 270 trabalhadores, essencialmente oriundos dos concelhos da Covilhã e Fundão, no distrito de Castelo Branco.