ACT vai contar com mais 124 inspetores para reforçar fiscalização

Estas medidas constam de um despacho publicado hoje em Diário da República que confere ainda poderes à inspetora-geral da ACT para requisitar junto de outros serviços inspetivos até 150 inspetores e técnicos, reforçando assim a equipa da Autoridade das Condições do Trabalho numa altura em que aumentaram as necessidades de proteção dos direitos dos trabalhadores e a garantia do cumprimento da legislação laboral perante o situação excecional criada pelo surto de covid-19.

O diploma determina que esta requisição terá de ser feita até ao dia 20 de abril, através de um despacho onde a inspetora-geral da ACT identifica o "número ou nome de inspetores e técnicos superiores a requisitar" até ao limite de 150. Para agilizar o processo, é dispensado o acordo dos dirigentes máximos dos serviços e do respetivo trabalhador requisitado "que deve exercer, preferencialmente, a sua atividade na área geográfica".

"Os inspetores e os técnicos superiores requisitados mantêm o seu lugar no mapa de pessoal do serviço de origem e a respetiva remuneração, devendo auferir, no mínimo, a remuneração prevista para o 1.º escalão da categoria de inspetor, da carreira de inspetor superior", precisa o despacho assinado pelo primeiro-ministro e pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

No imediato, com a entrada em funções dos 44 inspetores que se encontravam em estágio e dos 80 candidatos aprovados por concurso externo, garante-se que a ACT poderá dispor nos próximos dias de pelo menos mais 124 inspetores do trabalho

Em comunicado, a ACT refere que os seus poderes foram recentemente reforçados pelo Governo, o que lhe permite passar a a notificar as empresas com processos de despedimento coletivo em que se verifique a existência de indícios de ilegalidade no processo.

"Caso não exista regularização pela empresa, mantém-se a obrigação de pagamento da retribuição aos trabalhadores até que haja decisão judicial", refere o comunicado.

A ACT passou também a receber da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) todas as comunicações de processos de despedimento coletivo, de forma a poder identificar aqueles em que existam indícios de ilegalidade.

