AD&C alerta para falsas iniciativas de internacionalização com fundos europeus

"Têm sido divulgadas na internet várias iniciativas destinadas à internacionalização de empresas para a Europa, assentes em parcerias luso-brasileiras, através de um alegado `Hub Portugal`, que contaria com a intervenção do Portugal 2020", lê-se numa nota publicada no `site` da AD&C.

De acordo com a agência, esta informação não está enquadrada nos apoios cofinanciados pelos fundos europeus estruturais e de investimento, no âmbito do programa Portugal 2020, podendo assim "eventualmente vir a consubstanciar expedientes de natureza ilícita ou fraudulenta".

No documento, a AD&C indicou ainda dois exemplos de iniciativas não reconhecidas pelas entidades oficiais Portuguesas.

A primeira diz respeito a uma iniciativa de internacionalização de empresas, através do `Hub Portugal`, publicada no `site` de eventos eventbrite.com.br, que, entretanto, já não se encontra disponível.

Já a segunda, publicada ná página `online` sympla.com.br, faz referência a um `webinar` sobre o mesmo tema, também através do `Hub Portugal`, que foi igualmente eliminada.

A AD&C é responsável pela coordenação da política de desenvolvimento regional e dos fundos da União Europeia.

Com uma dotação global de cerca de 26 mil milhões de euros, o programa Portugal 2020 (PT 2020) consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.