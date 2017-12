AdC promete "maior celeridade" em decisões sobre operações de concentração em 2018

Lusa29 Dez, 2017, 18:12 | Economia

"Relativamente ao controlo de operações de concentração, a AdC define como prioridade uma maior celeridade e eficácia nessa atividade, de modo a não onerar desnecessariamente as empresas e, em simultâneo, a não comprometer o funcionamento eficiente da concorrência na economia portuguesa", refere este organismo em comunicado, no qual sintetiza as principias metas para 2018.

Este ano, um dos processos mais mediáticos foi o da proposta de compra da Media Capital pela Altice.

A Altice, que comprou há dois anos a PT Portugal por cerca de sete mil milhões de euros, anunciou em julho que chegou a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios.

Porém, foram várias as entidades que se opuseram ao negócio, incluindo partidos, empresas de telecomunicações e grupos de meios de comunicação social, com a Impresa e a Sonae (dona do jornal Público) a serem as mais contundentes.

O negócio teve parecer negativo da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e o mercado ficou, então, a aguardar o parecer da ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, considerado pela AdC como vinculativo.

Este parecer acabou por ser conhecido em outubro e gerou várias críticas já que os três membros do Conselho Regulador da ERC não chegaram a acordo sobre a proposta de compra.

O processo passou para a alçada da AdC, esperando-se desenvolvimentos no início do ano.

Na nota sobre as prioridades para 2018, a AdC indica também que, no próximo ano, "continuará a reforçar a capacidade de atuação na deteção e investigação de práticas anticoncorrenciais, intensificando o nível já atingido no ano anterior".

Por isso, esta entidade dará "especial atenção à promoção da concorrência em setores que beneficiem de inovação digital, alertando para barreiras tecnológicas que possam impedir a entrada de novos concorrentes ou falsear a concorrência em diferentes mercados", assegura.

Esta aposta também se estende à administração pública, já que, na sequência do novo Código dos Contratos Públicos, a autoridade passará a ter, em 2018, "acesso integral e pleno a toda a informação" do portal Base e do Observatório de Obras Públicas.

"Assim, a AdC poderá reforçar a deteção oficiosa de indícios de práticas anticoncorrenciais na contratação pública, mesmo na ausência de uma denúncia ou pedido de clemência e acelerar a investigação de tais práticas", precisa este organismo.

Em causa estão também ainda problemáticas como a cartelização, área na qual este organismo se centrará nas práticas com maior impacto no consumidor final, de forma a evitá-las.

Citada pela nota, a presidente daquela entidade, Margarida Matos Rosa, considera que "é essencial para a dissuasão de comportamentos anticoncorrenciais que a AdC mantenha elevada a prioridade à investigação".

"Os recursos aplicados à investigação deverão ser complementados com outros na área da promoção e análise de mercados que, a montante, identifiquem tendências lesivas dos níveis de concorrência benéficos para a sociedade, incluindo o mau uso ou o bloqueio da inovação", assinala a responsável.

Este organismo dá ainda conta de que vai lançar, em 2018, o Prémio AdC de Política de Concorrência, visando premiar trabalhos académicos sobre temáticas relevantes.