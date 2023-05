Adesão plena de Timor-Leste à ASEAN ainda sem data revela MNE timorense

"Em princípio, Timor-Leste já foi admitido como novo membro da ASEAN, já participamos em todas as reuniões, a todos os níveis, incluindo encontros e retiros exclusivos de membros do Governo. Temos direitos de falar e contribuir. Só não temos o direito de veto, essa adesão plena", disse Adaljiza Magno em declarações à Lusa a partir da Indonésia.

"A decisão final depende da ASEAN, mas na quarta-feira teremos a adoção do roteiro e isso é um passo significativo. Saberemos o que temos de fazer para preparar a adesão de pleno direito", explicou.

Magno falava à Lusa a partir de Labuan Bajo, pequena cidade da província indonésia de Nusa Tengarra Oriental (NTT) que acolhe esta semana a 42ª cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), na qual Timor-Leste participa ainda como observador.

Magno explicou que um dos pontos altos da reunião é a aprovação do roteiro que vai definir os passos que Timor-Leste tem que dar, e que abrangem questões como preparação de recursos humanos, construção de infraestruturas e adoção de acordos da organização.

"Timor-Leste contribuiu para a preparação deste roteiro. O rascunho final vai ser aprovado amanhã [terça-feira] e depois será aprovado na cimeira de chefes de Estado e de Governo", referiu.

"Quando isso ocorrer, o nosso Governo pode formalizar o nosso próprio plano de implementação que, na minha opinião, tem que incluir os planos de desenvolvimento do país, as prioridades a curto, médio e longo prazo", vincou.

A chefe da diplomacia destacou como um dos aspetos essenciais a questão económica, notando as dificuldades que Timor-Leste tem sentido em termos de diversificar a sua economia, de procurar alternativas à dependência das receitas petrolíferas e de atrair investimento externo.

Nesse sentido, sublinhou, a própria adesão à ASEAN ajudará Timor-Leste neste processo, em virtude de vários acordos na área económica que podem ajudar na vinda de investimento da região.

O roteiro inclui aspetos como critérios e marcos que Timor-Leste tem que cumprir, detalhes sobre a aplicação de vários acordos regionais, compromissos financeiros, infraestruturas físicas necessárias no país para acolher encontros da ASEAN e ainda a criação de missões diplomáticas em todos os Estados-membros.

Processos de implementação, monitorização e avaliação fazem ainda parte do documento.

A data formal da adesão -- marcada pelo direito ao veto, numa organização que aprova a suas decisões por unanimidade -- dependerá depois da agenda de implementação do roteiro, que é acompanhado de vários anexos com metas setoriais.

Depois, no final do ano, haverá uma nova cimeira da ASEAN, desta vez alargada aos parceiros de diálogo da organização, entre os quais se contam a União Europeia e países como os Estados Unidos, Reino Unido, Japão, China e a Coreia do Sul.

Timor-Leste será representado na cimeira de Labuan Bajo pelo chefe do Governo, Taur Matan Ruak, que parte na terça-feira para Labuan Bajo onde será o primeiro líder timorense a participar numa cimeira da ASEAN.

Em comunicado, o executivo refere que "Timor-Leste foi oficialmente convidado pela Presidência da ASEAN, que neste momento cabe à Indonésia, para, pela primeira vez, participar oficialmente numa cimeira da ASEAN, na qualidade de 11.º país-membro (mas ainda com estatuto de observador), após ter sido admitido por unanimidade pelos 10 países-membros, no mês de novembro de 2022, na 41.ª cimeira que decorreu em Phnom Penh".

Durante a cimeira, Taur Matan Ruak "vai ter oportunidade de realizar encontros bilaterais com os chefes de Estado e de Governo dos países-membros da ASEAN, para procurar aprofundar as relações e cooperação, tanto de natureza bilateral como multilateral, no âmbito da ASEAN".