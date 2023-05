Adesão superior a 90% à greve nos hospitais de Lisboa, Porto e Braga

A greve dos auxiliares de ação médica e assistentes técnicos do SNS arrancou hoje as 00:00 com uma adesão superior a 90% nos hospitais de Lisboa, Porto e Braga, revelou a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas (FNSTPS).