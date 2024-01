"Adesão total". Trabalhadores da Global Media em greve por salários e contra despedimentos

Os trabalhadores do Global Media Group (GMG) estão em greve, no mesmo dia em que termina o prazo de adesão às rescisões voluntárias, para mostrar repúdio pela intenção de despedir até 200 profissionais e pela defesa do jornalismo.O representante dos trabalhadores da TSF, Filipe Santa Barbara, disse à agência Lusa que“São números preliminares porque há turnos, mas na redação até ao momento há total paralisação”, afirmou.Em Lisboa, reuniram-se em frente à Assembleia da República, no dia em que o ministro da Cultura, que tutela o sector da comunicação social, foi ouvido pelos deputados precisamente sobre as dificuldades financeiras que atingem estes órgãos de informação.À tarde, o protesto acontece junto à sede da Global Media.. Da parte da tarde, vão estar junto à histórica sede do JN, onde se deverão também juntar jornalistas de todo o país, para "demonstrar a importância do jornalismo na sociedade".Os trabalhadores em protesto seguem depois para junto do edifício da Câmara Municipal do Porto.Ouvida pela RTP, a jornalista da TSF apelou a que todos os jornalistas do país parem entre as 14h00 e as 15h00 em sinal de solidariedade.

Ministro da Cultura perplexo com a situação

Ouvido durante a manhã numa audição parlamentar sobre a Global Media, o ministro da Cultura revelou "perplexidade" pelo facto de o novo acionista ter deixado de pagar salários pouco tempo depois de entrar no grupo., disse Pedro Adão e Silva.O governante mostrou-se também ontra apoios específicos para salvar um determinado grupo de comunicação social, mas defendeu apoios transversais.A 6 de dezembro, em comunicado interno, a Comissão Executiva do GMG, liderada por José Paulo Fafe, anunciou que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".Na terça-feira, perante os deputados, José Paulo Fafe garantiu que os trabalhadores vão receber salários em atraso na próxima semana.

c/ Lusa