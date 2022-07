Adiamento custa cerca de 7.000 milhões de euros e 28.000 empregos no cenário mais otimista

O adiamento do novo aeroporto custa cerca de 7.000 milhões de euros e 28.000 empregos "no cenário mais otimista", de acordo com o estudo da EY para a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) hoje divulgado.