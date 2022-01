Adjudicada obra de requalificação do `pavilhão 5` do Hospital da Guarda

A ULS adiantou em comunicado que a obra no edifício conhecido localmente como `pavilhão 5` foi adjudicada, esta semana, "com um valor de 7 milhões, 877 mil de euros, acrescido de IVA".

"As obras de requalificação devem começar em breve e prevê-se que estejam concluídas no verão de 2023", acrescentou.

Segundo a fonte, a requalificação do edifício hospitalar para instalação do Departamento da Criança e da Mulher (DCM), com os serviços de Pediatria, Obstetrícia, Urgência Pediátrica e Obstétrica, Neonatologia e Ginecologia, "tem sido um dos objetivos prioritários do atual Conselho de Administração da ULS da Guarda".

A nota lembrou, ainda, que o anúncio do concurso público internacional para a obra foi publicado no mês de agosto de 2021 em Diário da República, "sendo o valor do preço base do procedimento de 8.024.078,17 euros e o prazo de execução do contrato de 18 meses".

No denominado `pavilhão 5` do Hospital Sousa Martins da Guarda funcionou o Serviço de Urgência daquela unidade até à abertura do novo bloco, em 2014.

A requalificação do edifício hospitalar para instalação do DCM tem sido defendida por políticos e autoridades locais, e deu origem à criação de um movimento de cidadãos.

O Movimento de Apoio à Saúde Materno Infantil (MASMI) no distrito da Guarda surgiu em dezembro de 2018 por iniciativa de um grupo de cidadãos "preocupados com o Serviço Materno Infantil e com o Hospital Sousa Martins" da ULS.

Em agosto de 2021, o MASMI, que desde a sua criação realizou iniciativas junto do Governo e da Assembleia da República, reagiu com satisfação ao lançamento do concurso público internacional para a realização da obra.

A ULS da Guarda (que abrange 13 concelhos do distrito da Guarda, exceto o de Aguiar da Beira, que pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde do Dão - Lafões) gere os hospitais da Guarda (Sousa Martins) e de Seia (Nossa Senhora da Assunção), e também 12 centros de saúde e duas unidades de saúde familiar (A Ribeirinha, na cidade da Guarda e a "Mimar Mêda", na cidade de Mêda), abrangendo cerca de 142 mil habitantes.