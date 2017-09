Administração da Autoeuropa reúne-se com sindicatos

RTP07 Set, 2017, 09:50 | Economia

O encontro está marcado para as 17h00. O objetivo da reunião é transmitir a resolução aprovada nos plenários do dia 27 de agosto, onde os trabalhadores rejeitaram a proposta pela administração da obrigatoriedade de trabalharem todos os sábados.



O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul - SITE SUL - já tinha revelado à RTP que havia condições para uma solução mas que era "preciso haver diálogo".



Os trabalhadores não estão contra a introdução de um terceiro turno, noturno, na empresa. O que os funcionários rejeitam e os sindicatos apoiam é a obrigatoriedade de trabalhar todos os sábados.



"Estamos otimistas", disse à agência Lusa Eduardo Florindo, do Site Sul, afeto à CGTP e que representa maior número de trabalhadores na fábrica de automóveis de Palmela. Contudo, o sindicalista não prestou mais declarações sobre a reunião, face à estratégia delineada pelos sindicatos.

Nova Comissão de Trabalhadores em outubro

A atual Comissão de Trabalhadores está demissionária devido à rejeição pelos trabalhadores do pré-acordo que tinha negociado com a empresa. A administração da Autoeuropa deverá esperar pela eleição da nova Comissão de Trabalhadores, que está marcada para o dia 3 de outubro. Ainda assim, os sindicatos acreditam que poderão chegar a um acordo com a administração.



"O sindicato esteve sempre envolvido neste processo ao longo dos últimos meses e participou neste processo. A Comissão de Trabalhadores, em plenário, marcou uma greve, depois da decisão dos trabalhadores. Naturalmente que o Sindicato fez o trabalho que lhe competia, que era legalmente ser ele a emitir o pré-aviso de greve”, disse Eduardo Florindo aos jornalistas na semana passada.



E acrescentou: "A 3 de outubro será eleita a nova Comissão de Trabalhadores e é natural que venha a ser esta a participar deste processo. O que nós admitimos é que há condições para se resolver este conflito. Haja vontade por parte da administração, a começar pela retirada definitiva desta intenção de alterar os horários de trabalho".



O sindicalista disse ainda que "se isso acontecer, naturalmente, que há espaço para voltarmos a conversar e que os representantes dos trabalhadores se voltem a sentar à mesa com a administração e encontrem a tal solução, que deve passar pela aprovação dos trabalhadores e pela defesa dos seus interesses".