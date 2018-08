Administração da CGD distribui prémios a funcionários em Setembro

O jornal Público avança que a administração vai pagar um bónus que oscilará entre os 500 e os 3 mil euros.



O prémio é justificado pela administração da Caixa como uma partilha de lucros, referente ao ano passado e ao primeiro semestre deste ano.



Será entregue a quem tiver uma avaliação positiva e cumprido os objetivos.



Os prémios vão começar a ser pagos exatamente quando começam as negociações com os sindicatos sobre o acordo de empresa.



O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Caixa disse à RTP que o anúncio de mais um bónus surge depois do anúncio da greve.



João Lopes disse ainda que o banco público vive um momento de grande instabilidade.