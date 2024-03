Administração da Jerónimo Martins propõe dividendo de 0,655 euros por ação

O resultado líquido da dona do Pingo Doce subiu 28,2% no ano passado, face a 2022, para 756 milhões de euros, informou a Jerónimo Martins em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Em linha com a política de dividendos, o Conselho de Administração irá propor à assembleia-geral de acionistas o pagamento de um dividendo de 0,655 euros por ação (valor bruto), representando um aumento de 19,1% face ao valor por ação distribuído no ano anterior", refere o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos.

As vendas cresceram 20,6% em 2023, face ao ano anterior, para 30.608 milhões de euros, e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 17% para 2.168 milhões de euros.

A Jerónimo Martins tem operações em Portugal, Polónia e Colômbia.