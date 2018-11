Administração da Nissan despede presidente Carlos Ghosn

Carlos Santos Neves - RTP22 Nov, 2018, 15:29 / atualizado em 22 Nov, 2018, 15:56 | Economia

A porta fechou-se para o gestor de 64 anos a quem é creditado o resgate da Nissan ao longo das últimas duas décadas, primeiro como presidente executivo, posteriormente como presidente do conselho de administração.Carlos Ghosn, o gestor que tornou a aliança entre Nissan, Renault e Mitsubishi número um mundial do sector automóvel, está detido desde o início da semana na capital do Japão.





A decisão de despedir Carlos Ghosn ficou selada depois de mais de quatro horas de reunião dos sete elementos da administração da construtora automóvel em Yokohama, nos arredores de Tóquio.



As suspeitas que recaem sobre o franco-brasileiro de origem libanesa - e que levaram à sua detenção na passada segunda-feira - foram avaliadas como suficientes para avançar com um despedimento.



O conselho de administração da Nissan justifica o destino reservado ao até agora patrão do grupo com o que considera ser um conjunto de “atos graves confirmados”, designadamente “uma minimização de ganhos durante um longo período nos relatórios financeiros, uma utilização fraudulenta para fins pessoais de fundos de investimento e relatórios de despesas”.



A proposta de despedimento partiu do atual presidente executivo da Nissan, o japonês Hiroto Saikawa.



A próxima escala da queda de Ghosn poderá ter lugar já na próxima segunda-feira no seio do conselho de administração da Mitsubishi Motors, que se juntou em 2016 à aliança com a Nissan e a Renault. O gestor mantém-se, por agora, no cargo de presidente executivo da Renault, embora “momentaneamente impedido” de exercer funções.

As suspeitas



Ghosn é suspeito de ter falseado rendimentos por cinco vezes, em relatórios submetidos entre junho de 2011 e junho de 2015. Terá declarado aos serviços financeiros um montante equivalente a 37 milhões de euros, quando deveria ter declarado 77,7 milhões.“Depois de ter analisado um relatório interno detalhado, o conselho votou por unanimidade o afastamento de Carlos Ghosn da presidência”, confirmou a Nissan em comunicado.





Trata-se, na perspetiva do procurador adjunto japonês Shin Kukimoto, citado pela France Presse, “de uma das faltas mais graves no que diz respeito à legislação imposta a empresas cotadas”.



As suspeitas decorrem dos resultados de uma auditoria comissionada pela própria Nissan.



Um tribunal de Tóquio decidiu, na quarta-feira, prorrogar por dez dias a detenção do gestor, por forma a prosseguir as investigações.



Além de Ghosn, foi detido o seu braço direito, o norte-americano Greg Kelly, advogado que começou a trabalhar na filial da Nissan nos Estados Unidos em 1988. Ingressou na direção do grupo em 2008 e era a si que cabia, então, gerir a agenda do presidente. Tornar-se-ia administrador em 2012.



O conselho de administração da construtora japonesa ainda não referiu publicamente um nome para assumir interinamente a presidência. Hiroto Saikawa tem sido apontado como o candidato natural.

Braço francês



Na Renault, que já solicitou à Nissan a partilha do “conjunto de informações em sua posse no quadro das investigações internas” a Carlos Ghosn, as funções de presidente foram entretanto confiadas ao número dois, Thierry Bolloré.



O Governo francês tem-se desdobrado em declarações de contenção de danos, esforçando-se por prognosticar um futuro de solidez para a marca automóvel na qual o Estado detém uma posição de 15 por cento. A última destas vozes a fazer-se ouvir foi a do ministro da Economia que na quarta-feira garantia uma gestão “sólida”, ainda que “provisória”.



O ministro francês Bruno Le Maire avistar-se-á nas próximas horas com o homólogo japonês, Hiroshige Seko, tendo em vista carimbar o “prolongamento” da aliança com as marcas asiáticas. Algo que a imprensa japonesa não dá por adquirido, referindo uma corrente, na Nissan, que a coberto do anonimato vai clamando por uma revisão de pressupostos da estrutura tripartida.



Por sua vez, a Renault Portugal afirma que a demissão agora anunciada não acarreta “consequências” para a operação do grupo no país.



“Não comentamos o que está a acontecer. Estamos aqui em Portugal com operações, as operações são portuguesas, são do grupo Renault, não vão ter consequências do que está a acontecer”, reagiu o diretor-geral da Renault Portugal, Fabrice Crevola, em declarações à agência Lusa.



c/ agências