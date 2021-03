Administração da NOS propõe dividendo de 0,278 euros por ação

O lucro da NOS caiu 35,9% no ano passado, face a 2019, para 92 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a operadora liderada por Miguel Almeida adianta que a administração aprovou o pagamento de um dividendo de 0,278 euros por ação, "o qual representa uma distribuição de 32% do `free cahs flow` gerado após juros e impostos em 2020".

A NOS explica que "a manutenção do dividendo face ao ano anterior deve-se à geração de `free cash flow` adicional em 2020 com a venda da NOS Towering, permitindo, assim, complementar os resultados com cerca de 10% do proveito desta operação".

A empresa sublinha que, com esta proposta, "o Conselho de Administração procura manter um equilíbrio estratégico entre a preservação de uma sólida estrutura de capital e a capacidade de enfrentar os desafios de investimento futuro em 5G, com o sentido de compromisso para com toda a sua base acionista".

As receitas atingiram os 1.367,9 milhões de euros, o que representa uma quebra de 6,2% face ao ano anterior.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 5,7% para 603,2 milhões de euros.

No ano passado, as receitas de telecomunicações recuaram 2,6% para 1.346 milhões de euros e as receitas de cinema e audiovisuais diminuíram 54,7% para 53,8 milhões de euros.