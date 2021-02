Administração da TAP anuncia entendimento com todas as estruturas representativas dos trabalhadores

Numa mensagem enviada pelo Conselho de Administração, é comunicado aos trabalhadores que "foi alcançado o entendimento com todas as estruturas representativas dos trabalhadores no que respeita aos Acordos de Emergência". Os acordos de emergência ainda têm de ser ratificados por algumas estruturas, como é o caso dos pilotos do SPAC (Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil). A empresa considera que estes entendimentos representam um “clima de pacificação e de entendimento social, o caminho da reestruturação e da recuperação da TAP”.