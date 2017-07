Administração e CT da Autoeuropa chegaram a pré-acordo sobre novos horários

Lusa 27 Jul, 2017, 11:27 / atualizado em 27 Jul, 2017, 11:29 | Economia

Segundo a mesma fonte, os termos do pré-acordo deverão ser divulgados ainda hoje em comunicado pela administração da Autoeuropa.



O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITESUL) anunciou quarta-feira que os trabalhadores da empresa mantinham o pré-aviso de greve para o dia 30 de agosto, após o adiamento de uma reunião que tinha sido agendada com a administração da empresa.



Fonte da Autoeuropa garantiu, no entanto, que apesar do adiamento da reunião com os sindicatos, a administração nunca interrompeu o diálogo com a Comissão de Trabalhadores, que culminou com o pré-acordo que deverá ser anunciado ainda hoje.



Os trabalhadores da Autoeuropa contestavam os horários por turnos que lhe estavam a ser propostos, devido ao início de produção de um novo veículo na fábrica de Palmela.