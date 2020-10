Administração Regional e Local com saldo negativo de 165 ME em 2020 e de 323 ME em 2021

"A Administração Regional e Local (ARL) deverá apresentar em 2020, em contabilidade pública, um saldo negativo de 165 milhões de euros, que compara com o excedente de 437 milhões de euros em 2019", refere o documento, entregue na segunda-feira pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, na Assembleia da República.

O Governo justifica que "a degradação do saldo ocorreu em ambos os subsetores, para a qual contribui a diminuição da receita, em particular da receita fiscal, sendo que, no caso da Administração Local, este efeito se conjuga com um aumento expressivo da despesa".

Já para 2021, "prevê-se um saldo orçamental negativo na ARL de 323 milhões de euros, pelo efeito conjugado do défice de 216 milhões de euros estimado para a Administração Local, com o défice de 107 milhões de euros para a Administração Regional".

A Administração Local deverá apresentar, em 2020, um excedente orçamental de 85,4 milhões de euros, "o que representa uma deterioração face ao saldo verificado em 2019, que se fixou em 567 milhões de euros", segundo o OE2021.

Esta diminuição decorre de uma redução da receita e do aumento da despesa, devido às medidas tomadas para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19.

Para 2021, a estimativa é que de que haja um défice orçamental de 216 milhões de euros, causado por "um aumento da receita (4,8%), significativamente inferior ao crescimento da despesa (8,2%)".

Na Administração Regional, está previsto um défice orçamental de 250 milhões de euros para 2020, com uma redução de 7,3% na receita e de 2,6% da despesa face ao ano anterior, enquanto para 2021 estima-se um défice de 107 milhões de euros, uma melhoria de 143 milhões face a este ano.

Este é o primeiro Orçamento de João Leão enquanto ministro das Finanças, cargo que passou a desempenhar em junho passado, depois de ter substituído nessas funções o atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

A conferência de imprensa para apresentação pública da proposta de Orçamento do Estado para 2021 está marcada para hoje, pelas 09:00, no salão nobre do Ministério das Finanças.

O défice no próximo ano, de acordo com as projeções apresentadas pelo executivo aos partidos, deverá atingir os 4,3% em 2021, ficando em 7,3% em 2020.

O OE2021 é votado na generalidade em 28 de outubro e a votação final global está marcada para 26 de novembro.