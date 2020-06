Administrador da TAP surpreendido com proviência cautelar

O presidente do conselho de administração da TAP diz-se "muito surpreendido" com a ação judicial da associação comercial do Porto contra a ajuda do Estado à TAP. Miguel Frasquilho afirmou no Parlamento que se tinha reunido com a associação e que o encontro tinha corrido bem. Acrescenta que o Estado defendeu a empresa junto da Comissão Europeia.